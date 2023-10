Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São Paulo

Aline Coelho Cardoso, de 34 anos, foi encontrada nesta sexta-feira no Centro de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o dia 16 deste mês, quando fez contato, pela última vez, com parentes por telefone. Na quarta-feira, a Delegacia de Descobertas de Paradeiros publicou uma foto de Aline pedindo informações de seu paradeiro e disponibilizando telefones para contato. O mesmo foi feito pelo Disque Denúncia.

Aline morava, há pouco tempo, em um hostel na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ela tem um filho pequeno e trabalha como esteticista, principalmente como designer de sobrancelhas masculinas.'Quero ver tudo de perto e os culpados pagarem pelo que fizeram', diz mãe do ator Jeff Machado em audiência no RioAção foi feita em conjunto com a Polícia Federal.

Lula diz que não quer Forças Armadas ‘na favela brigando com bandido’: 'Enquanto for presidente, não tem GLO'

