Vereador de Petrópolis é denunciado pelo MP por homofobia, concussão e usurpação de função pública

O vereador Domingos Galante Neto foi denunciado pelo Ministério Público — Foto: Instragram/Reprodução

A Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis denunciou o vereador Domingos Galante Neto (PSC), conhecido como Domingos Protetor, pelos crimes de homofobia caraterizada como injúria racial, concussão — uso de cargo público para obter vantagem indevida — e usurpação de função pública. Foi pedida também a suspensão do mandato dele.

'O Rio de Janeiro virou esse ponto de encontro de criminosos', diz governador em reunião sobre ações contra crime Em outra situação, Galante teria ofendido, mais de uma vez, uma afilhada que trabalhava em seu gabinete na Câmara dos Vereadores, chamando-a, em razão da sua opção sexual, de "sapatão e homenzinho". As ofensas, de acordo com a denúncia do MP, ocorreram na presença dos demais funcionários. O vereador teria ainda pedido que a afilhada arrumasse um grupo de "sapatão" para votar nele.

A denúncia cita ainda que Galante, mesmo sem ter sido oficialmente nomeado pela prefeitura, vem ocupando o cargo de coordenador da Coordenadoria de Bem-estar Animal do município desde que assumiu o seu mandato. O MP afirma que o vereador indica pessoas para assumir cargos comissionados, determinando quais animais resgatar e interferindo em questões administrativas, como fixação do horário de atendimento e funcionamento do órgão.

