Lara Silva, filha de Faustão, lança EP em novembro, em São Paulo

Lara Silva, filha do apresentador Fausto Silva, continua firme no projeto de se consolidar como cantora. Em novembro, ela lança seu primeiro EP. "Faíscas" é o nome do trabalho que contém sete faixas, sendo seis delas autorais. O lançamento está marcado para 22 de novembro no Blue Note, em São Paulo. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

No ano passado, Lara se apresentou pela primeira vez como cantora na televisão, justamente no programa do pai, o "Faustão na Band". Ela cantou "California Dreamin", do The Mamas and the Papas. "Nunca cantou na família. Eu nunca vi", brincou Faustão. "Ela durante 9, 10 anos, fez aulas com o professor Wilson Gava, um dos caras mais renomados como fonoaudiólogo. Depois, fiquei sabendo que teve uma professora americana, na verdade italiana, de ópera. Então ela estava estudando. Escondido. (Também) Fazia jiu jitsu, dava porrada nos irmãos, no pai...

Lara, de 25 anos, é a filha mais velha de Faustão, que também é pai de João Guilherme, de 19 anos, e de Rodrigo, de 15. Ela é fruto da relação do apresentador com a modelo e artista plástica Magda Colares. "Achei que ela ia seguir a carreira da mãe, que é premiada, artista plástica... Falei, vai ser escultora, pintora...", disse Faustão, ainda naquele encontro com a jovem no palco do programa. headtopics.com

