Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Athletico-PR e São Paulo?

Em jogo importante na luta pelo G4, Athletico-PR e São Paulo se enfrentam no domingo (29), às 16h na Ligga Arena. O 5º colocado Furacão vive sequência positiva de quatro jogos e pode entrar no G4 com uma simples vitória. Em 10º lugar e sem muitas pretensões restantes na temporada, o Tricolor precisa virar a chave depois de perder por 5x0 para o Palmeiras na rodada passada, mas ainda não venceu como visitante no Brasileiro.

O retrospecto histórico entre as equipes é bem equilibrado. Em 68 oportunidades, são 24 triunfos do São Paulo, 23 empates e 21 vitórias do Athletico-PR.

Em 2005, aconteceu o confronto mais emblemático entre São Paulo e Athletico-PR: a final da Copa Libertadores. Após 1x1 no jogo de ida, o Tricolor passou o carro e levantou a taça com um 4x0 no Morumbi. headtopics.com

Na rodada passada, o Furacão virou o jogo e venceu o América-MG por 2x1 na Ligga Arena, enquanto o São Paulo foi atropelado no clássico contra o Palmeiras: 5x0 no Allianz Parque.

