Quadrilha especializada em roubar jet skis é presa no litoral de São Paulo

A Polícia Civil apreendeu quatro motos aquáticas e prendeu criminosos envolvidos no roubo dos veículos no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo os agentes, os jet skis foram roubados em Bertioga, em alto mar. Os agentes consideram a ação dos criminosos como de piratas, que usam as motos aquáticas para roubar outras, de turistas que estão a bordo de barcos de luxo.

Os criminosos também obrigam as vítimas a deixarem a chave do veículo no contato e, na sequência, pular no mar. Em setembro, o bando especializado neste tipo de ação, roubou sete motos aquáticas de uma só vez. Os bandidos usaram o canal que liga a cidade ao Porto de Santos para fugir. A quadrilha usava um lava-rápido para guardar os jet skis. Um menor de 15 anos foi apreendido, ele já tem 10 passagens por roubo e furto no Guarujá.

Consulte Mais informação:

Band.com.br »

Afegãos são agredidos e chamados de “terroristas” em São Paulo, diz boletimOfensas foram ditas por homem que abordou mulher com os filhos pequenos no centro da cidade Consulte Mais informação ⮕

Médico está foragido acusado de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroidas em SPPaulo Augusto Berchielli atendia em uma clínica no bairro de Tatuapé, em São Paulo Consulte Mais informação ⮕

Vídeo: Jovem fica presa metrô de São Paulo após prender o cabelo na porta do vagãoLary Reis lidou com a situação com bom humor e acabou recebendo ajuda de um segurança ao final do final da linha Consulte Mais informação ⮕

GP de São Paulo 2024: quando começa a venda de ingressos para o evento da F1Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Empresário é executado com mais de 10 tiros pelo ex-sócio na Grande São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras x São Paulo: Alviverdes apontam motivo de melhora e criticam jogadorO Palmeiras vai vencendo o São Paulo por 3 a 0 nesta quarta-feira (25), no Allianz Parque, e os alviverdes apontaram o motivo da melhora da equipe. Nas redes sociais, os torcedores afirmaram que a ida do atacante Rony para o banco de reservas ajudou na vitória parcial no clássico. Consulte Mais informação ⮕