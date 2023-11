“O ano do Palmeiras foi uma grande decepção”, diz Mano no Domingol

O Palmeiras está se reabilitando no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro derrotas consecutivas, a vitória diante do Bahia, sábado (28), por 1 a 0, no Allianz Parque foi a terceira seguida do time comandado por Abel Ferreira na competição O Verdão assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 53 pontos, mas para Mano, comentarista do Domingol, o ano do Verdão ainda é uma decepção.

Lembrando que o Palmeiras parou nas semifinais da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil, além de ter conquistado o Paulistão e a Supercopa do Brasil. "Palmeiras ficou muito tempo sem vencer pelo elenco que tem. O ano do Palmeiras foi uma grande decepção mesmo com a conquista de dois títulos. São títulos pequenos para o elenco que o Palmeiras possui", disse Mano.

Raphael Veiga marca, Palmeiras vence Bahia e assume vice-liderança do BrasileirãoVerdão vence a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Opinião: Abel encontra solução e Palmeiras ganha confiança pós turbulênciaAbel Ferreira encontra solução e Palmeiras ganha confiança pós turbulência. Verdão embala três vitórias seguidas com três zagueiros. Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras vence o Bahia em casa e assume vice-liderança do BrasileirãoEm pleno Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia para abrir a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Assista ao vivo à entrevista coletiva de Abel Ferreira, do PalmeirasO técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, fala em entrevista coletiva após o confronto entre Palmeiras e Bahia, pelo Brasileirão. Consulte Mais informação ⮕

Abel diz que Veiga ficou magoado com críticas no Palmeiras: 'Torcedores não têm noção do quanto são agressivos'No Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia para abrir a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Abel diz que Veiga ficou magoado com críticas no Palmeiras: 'Torcedores não têm noção do quanto são agressivos'No Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia para abrir a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕