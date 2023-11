Opinião: Abel encontra solução e Palmeiras ganha confiança pós turbulência

Após perder Gabriel Menino, o Palmeiras viajou para encarar o Coritiba com quatro derrotas seguidas no Brasileiro e seis jogos sem vencer na temporada, além da eliminação para o Boca Juniors na semi da Libertadores.Abel Ferreira colocou Luan no time e tirou um atacante do time, atitude que gerou crítica da sempre exigente torcida do Palmeiras, que ainda não vê com bons olhos o esquema com três zagueiros.

Mas desde que Luan entrou no time, o Palmeiras venceu três jogos seguidos, com ótima participação dos três zagueiros, enquanto Richard Rios foi o jogador que mais cresceu nesta sequência invicta, ao lado de Breno Lopes e Endrick, que agora estão no comando de ataque alviverde.

Demorou, mas enfim Abel achou uma solução pro time que vinha penando para sobreviver após a lesão de Dudu, e os números ofensivos provam que a estratégia de Abel deu certo. De um time totalmente sem confiança e até a vaga na Libertadores ameaçada, agora alguns já sonham até com uma possível briga por título, embora o Botafogo ainda tenha dois jogos a menos na tabela. headtopics.com

Fato é que o G-4 é cada vez mais realidade e o Verdão vai brigar pelo menos pelo vice-campeonato, que rende uma boa grana por parte da CBF. Se Abel mereceu muitas críticas por não encontrar uma solução para passar pelo frágil Boca na Libertadores, agora o técnico merece os elogios por ter recuperado alguns jogadores que estavam na reserva e ter conseguiro recuperar a autoestima de um clube que vive uma grande turbulência fora das quatro linhas.

