Como a popularidade de uma opositora de Maduro ameaça pacto entre EUA e Venezuela

Washington também é atraído pela possibilidade do aumento do fornecimento de petróleo de um país que tem as maiores reservas do mundo, e de uma revitalização da economia venezuelana que possa conter o fluxo de refugiados para os EUA, segundo informações de atuais e ex-autoridades.grande problema surgiu e poderá matar o pacto entre os EUA e a Venezuela ainda no berço.

Maduro rapidamente classificou de fraude as primárias, nas quais a oposição disse que 2,3 milhões de pessoas votaram. “Chega de Machado... basta de manifestantes, fraudadores, mentirosos e extremistas”, declarou ele. Na quarta-feira, seu promotor-chefe abriu uma investigação criminal sobre as primárias.

Em anúncios cuidadosamente coreografados na semana passada, o governo venezuelano anunciou a retomada das negociações formais com um grupo de representantes da oposição, sem incluir a inelegível Machado, e um acordo para realizar as eleições presidenciais do ano que vem com a participação de observadores internacionais. headtopics.com

As concessões dos EUA à Venezuela autoritária foram descritas como “quase impressionantes em sua generosidade” por uma ex-autoridade de alto escalão dos EUA. “Isso é uma aposta muito grande para a Casa Branca, mesmo com a Ucrânia e Israel dominando as manchetes”, disse essa autoridade.

Outra preocupação é a condução das eleições do ano que vem. Fontes familiarizadas com o pensamento do governo Maduro afirmam que embora ele queira melhorar a economia e normalizar o país após uma década de penúria, o movimento governista chavista pretende vencer as eleições do ano que vem e permanecer no poder. headtopics.com

“Todos os incentivos econômicos visavam lidar com o Irã, China e Rússia, aqueles países que violariam conscientemente e de bom grado as sanções contra eles. Agora, eles têm uma nova estrutura de incentivo, em que eles podem lidar com os países do Ocidente. Eles não precisam mais vender seus produtos de energia ilegalmente e com descontos no mercado negro. Portanto, isso será mais recompensador para o regime de Maduro.

EUA suspendem sanções contra Maduro, mas o alívio não deve durar muitoPetróleo e imigração motivam a decisão norte-americana Consulte Mais informação ⮕

Como usar um tablet Android ou iOS como segunda tela?Confira um pequeno guia para aprender a usar tablet como segunda tela e aproveitar as funcionalidades oferecidas pelo dispositivo móvel. Consulte Mais informação ⮕

Passageira diz ter sido barrada em voo por causa de roupa esportiva que usavaMulher teve que se cobrir para ser autorizada a embarcar nos EUA Consulte Mais informação ⮕

‘Loucura’: Lula dispara contra poder de veto de 5 países na ONUResolução brasileira sobre o conflito Israel x Hamas, vetada pelos EUA, defendia uma pausa nos bombardeios Consulte Mais informação ⮕

Urso ataca segurança de hotel de luxo e é sacrificado dias depoisCaso aconteceu em um resort no Colorado, EUA Consulte Mais informação ⮕

Resumo da semana: ataque nos EUA, taxação de super-ricos e crise humanitária em GazaResumo da semana: ataque nos EUA, taxação de super-ricos e crise humanitária em Gaza Consulte Mais informação ⮕