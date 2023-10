Wieso ein Milliardär eine 70-Stunden-Woche für junge Arbeitnehmer fordert

Einer der bekanntesten Unternehmer Indiens ist der Ansicht, dass junge Menschen mehr arbeiten müssen, wenn sie wollen, dass das Land zu einer"Wissen Sie, das ist genau das, was die Deutschen und Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben", sagte Murthy zu Mohandas Pai, dem ehemaligen Finanzchef von Infosys, in einemMehr lesen: Möglicher Verstoß gegen Parlamentskodex: Ermittlungen gegen...

Murthy, dessen Vermögen von Forbes auf über vier Milliarden Dollar geschätzt wird, war 1981 Mitbegründer von Infosys. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem der größten Outsourcing-Unternehmen der Welt. Er ist auch der Schwiegervater des britischen Premierministers

"Irgendwie hat unsere Jugend die Angewohnheit, negative Gewohnheiten aus dem Westen zu übernehmen und so den Fortschritt zu bremsen", sagte Murthy weiter."Indiens Arbeitsproduktivität ist eine der niedrigsten in der Welt".. Damit steht Indien auf dem siebten Platz in der Weltrangliste, nur Katar, Kongo, Lesotho, Bhutan, Gambia und die Vereinigten Arabischen Emirate weisen laut ILO einen höheren Durchschnitt auf. headtopics.com

Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche seht bevorÖsterreichs Wetter ist momentan von reger Tiefdrucktätigkeit im Atlantik bestimmt. Auf föhnige, milde Tage folgen Starkregenereignisse und Kaltfrontdurchzüge: Genau diese Reihenfolge hat es in den vergangenen sieben Tagen schon drei Mal gegeben.

