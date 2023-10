Föhnstürme, Starkregen, Kälte: Neue Woche bringt in Tirol turbulentes Wetter

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche steht bevorÖsterreichs Wetter ist momentan von reger Tiefdrucktätigkeit im Atlantik bestimmt. Auf föhnige, milde Tage folgen Starkregenereignisse und Kaltfrontdurchzüge: Genau diese Reihenfolge hat es in den vergangenen sieben Tagen schon drei Mal gegeben. Weiterlesen ⮕

Austria Salzburg in Tirol: „Es heißt: Wir kommen und es braucht Polizei“Hochsicherheitsspiele in Tirol? Bei Austria Salzburg ist man verwundert. Die Reichenau heißt morgen bis zu 250 Gäste-Fans herzlich willkommen. Weiterlesen ⮕

Fortführung von „Tirol Zuschuss“ unklar: Teuerungsrat entscheidet über Förder-ZukunftMit 31. Oktober endet die Antragsfrist für den „Tirol Zuschuss“. Noch ist dessen Fortführung unklar. Die Liste Fritz sieht Bedarf gegeben, Kritik an Förderrichtlinie. Weiterlesen ⮕

Feuer in Achensee:Flammeninferno zerstörte eine Almhütte in Tirol vollständigDer Brand in der Buchauer Alm breitete sich von der Küche aus. Der Pächter verletzte sich, als er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Weiterlesen ⮕

Fernpassstraße in Tirol war nach Lkw-Unfall gesperrtSchwertransport hatte Leitschiene aus der Verankerung gerissen und war quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Weiterlesen ⮕