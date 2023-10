Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche steht bevor

Und nach Angaben der Wetterexperten der UWZ wiederholt sich diese Schleife aus Südföhn, Starkregen und Kaltfront in der neuen Woche noch dreimal.

Und nach Angaben der Wetterexperten der UWZ wiederholt sich diese Schleife aus Südföhn, Starkregen und Kaltfront in der neuen Woche noch dreimal.

Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche seht bevorÖsterreichs Wetter ist momentan von reger Tiefdrucktätigkeit im Atlantik bestimmt. Auf föhnige, milde Tage folgen Starkregenereignisse und Kaltfrontdurchzüge: Genau diese Reihenfolge hat es in den vergangenen sieben Tagen schon drei Mal gegeben. Weiterlesen ⮕

Starkregen verursacht Unfälle und Überflutungen in KärntenIn Kärnten sorgte der Starkregen am Freitag bereits für mehrere Unfälle, Straßensperren und Überflutungen. Weiterlesen ⮕

Wenn gutes Wetter herrscht:Heute Abend kann man eine partielle Mondfinsternis sehenHeute Abend könnte man von Österreich aus eine teilweise Mondfinsternis beobachten - vorausgesetzt, dass das Wetter passt. Es ist auch der Höhepunkt des Astronomiejahres 2023. Weiterlesen ⮕

Christa Kummer: Wetter-Lady Opfer von BetrugNach Armin Assinger, Armin Wolf & Co. wurde jetzt auch Christa Kummer Ziel von Betrügern im Netz. Die Wetter-Moderatorin wurde nicht verhaftet Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am Samstagabend zu sehenEine partielle Mondfinsternis kann man Samstagabend - gutes Wetter vorausgesetzt - von Österreich aus beobachten. Weiterlesen ⮕

Oö: 750 Teilnehmer beim Bezirks-Feuerwehrjugendwandertag 2023 im Bezirk Urfahr-Umgebung dabeiSCHENKENFELDEN (OÖ): Bei perfekten Wetter wanderten am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2023, 750 Feuerwehrjugendliche mit ihren BetreuerInnen, Familien und Freunde rund um Schenkenfelden. Weiterlesen ⮕