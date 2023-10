Perez scheidet nach Zusammenstoß mit Leclerc aus

Red-Bull-Pilot Sergio Perez steht in der laufenden Formel-1-Saison im Schatten seines Teamkollegen Max Verstappen. Während der Holländer das Geschehen nach Belieben dominiert, schwanken die Leistungen des Mexikaners.

Am Sonntag hatte Perez die Möglichkeit, in seinem Heimrennen wieder Pluspunkte zu sammeln. Die Red Bulls standen in der Startaufstellung auf den Plätzen drei und fünf. Doch die Fans mussten mitansehen, wie Perez bereits in Kurve eins nach einem Zusammenstoß mit Charles Leclerc ausschied."Das kann passieren.

Die Gerüchte um einen möglichen Rauswurf von Perez werden durch den Crash nicht leiser. Marko stellt aber klar:"Sergio hat einen Vertrag bis 2024. Bis zur ersten Runde war es eine super Vorstellung am Wochenende."Und Max Verstappen? Der fuhr zum wiederholten Mal auf Rang eins. Mit seinem 16. Erfolg in diesem Jahr hält der Niederländer nun bei 51 Karriere-Siegen. Der Weltmeister zog mit Formel-1-Legende Alain Prost gleich. headtopics.com

