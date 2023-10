Ortner spielte 48 Stunden nach Nasenbeinbruch

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:22 Minuten waren im Cupspiel am Nationalfeiertag rum, als Korneuburgs Mittelfeldspieler Marc Ortner mit einem Nasenbeinbruch vom Feld musste.

Der SCK gewann die Meistercup-Partie gegen Marchegg schlussendlich souverän mit 5:0, der Ortner-Ausfall schmerzte Trainer Gerald Schalkhammer natürlich dennoch: „Sehr bitter. Das tut uns natürlich weh.“Gleich nach dem Spiel meinte der Coach zu einer möglichen Ausfallsdauer: „Das weiß ich nicht. Wir müssen schauen, ob es Sinn macht, dass er mit einer Maske spielt.

Rezepttipp:Grazer Trüffel-Ei von Hermann OrtnerEin pochiertes Ei mit Trüffel alleine ist bereits ein hochklassiger Genuss. In dieser gebackenen Variante von Kehlberghof-Küchenchef Hermann Ortner läuft diese Kombination zur Höchstform auf! Weiterlesen ⮕

Zu wenig Schlaf: Was tun, wenn man nur noch zwei Stunden hat?Der Wecker ruft mitten in der Nacht? Das ist immer noch besser, als den Schlaf gleich ganz ausfallen zu lassen. Es gibt Situationen, in denen kommt das Einschlafen so kurz nach dem Zubettgehen, dass es sich fast nicht mehr lohnt, sich überhaupt hinzulegen. Was sollte man also machen, wenn man nur noch zwei Stunden hat, um zu schlafen? Sie ausnutzen oder besser einfach wach bleiben? Weiterlesen ⮕

20 Stunden ohne Warmwasser – niemand sagte BescheidTrotz der warmen Temperaturen im Oktober war Paula S. frostig zumute. Man hatte der Wienerin ohne Vorwarnung das Warmwasser abgedreht. Weiterlesen ⮕

Obersteiermark:„Zwei Stunden nach Kages-Auftritt gab’s schon keinen freien Unfallchirurgen mehr“Nach Wirbel rund um Anästhesie-Primar in Bruck befürchtet man beim Roten Kreuz weitere Verschlechterungen für die regionale Versorgung. Weiterlesen ⮕

Nach erstem 8-Stunden-Arbeitstag ihres Lebens: Influencerin bricht in Tränen ausJunge Influencerin mit dem harten Alltag abseits des Social-Media-Ruhms konfrontiert: Nach nur acht Stunden Arbeit ist Brielle am Ende und fragt sich, wie Menschen das tagtäglich durchhalten können. Weiterlesen ⮕

Nach Insolvenz:Käufer für SIM Campus in Sicht, aber Unterschriften beim Kaufvertrag fehlen nochSeit einem Jahr sucht Insolvenzverwalter Herbert Ortner für den SIM Campus in Eisenerz einen Käufer. Nun sind ein Anbot und der Entwurf eines Kaufvertrags da. Weiterlesen ⮕