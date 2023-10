Gemischte Gefühle bei den Falken nach der steirischen Woche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:n der Gruppe Süd/Ost der HLA-Challenge eröffneten am Samstag die SU Die Falken St. Pölten gegen SU Leoben die achte Runde.

Die Falken-Niederlage zuhause gegen Leoben mag zwar nicht ganz unerwartet gekommen sein, das Ausmaß der Unterlegenheit überraschte dann aber doch. Trainer Damir Djukic sieht als Mitgrund dafür auch den Faktor Zeit. „Wir haben nicht die Spieler, die am Feld selbständig richtige Entscheidungen treffen können.

Die Gäste fuhren einen Start-Ziel-Sieg in einem Spiel ein, welches schon mit einer Trauerminute beginnen hatte müssen. Die Wilhelmsburger Vereinslegende Walter Hofer war unter der Woche mit nur 62 Jahren nach schwerer Krankheit allzu früh verstorben. Und die Gemütslage der Fans sollte sich an diesem Tag auch nicht mehr richtig aufhellen. headtopics.com

Rasch stand es dann 2:5 aus Falken-Sicht (6.) und bei 3:7 nahm Djukic das erste Team-Timeout (8.). Danach bekommen seine Spieler die Leobner Offense etwas besser unter Kontrolle, doch technische Fehler im Angriff haben die Hausherrn um den Lohn der harten Defensivarbeit um Abwehrchef Martin Zettel gebracht. Der 5-Tore-Rückstand bleibt zunächst konstant - 6:11 (14.). Die Leobner haben über die Jahre gelernt, wie man den St.

Doch gleich nach der Pause schleichen sich schon wieder technische Fehler ins Falken-Spiel ein. Beim Stand von 15:24 nach 35 Minuten ist auch die letzte Hoffnung auf einen Comebacksieg bei den Fans geschwunden. Der Leobner Spielmacher Marek Kovacech (11 Treffer) diktiert nach Belieben das Spiel und die Falken haben keine Chance nochmals entscheidend zu verkürzen. Näher als auf 22:29 (48.) lassen die Gäste ihre Gegner nicht mehr herankommen. Im Gegenteil: Kovacech und Co. headtopics.com

