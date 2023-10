Rubiales wegen übergriffigem Verhalten bei WM-Siegerehrung bestraft

ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM-Siegerehrungt worden. Dies gelte für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbandes am Montag.Die FIFA-Disziplinarkommission legte das Strafmaß fest, nachdem Rubiales für schuldig befunden worden war, mit seinem Verhalten gegen die Bestimmungen von Artikel 13 des FIFA-Disziplinarreglements verstoßen zu haben.

Gegen Rubiales läuft in Spanien auch noch einRubiales sei die Entscheidung über das Strafmaß am Montag zugestellt worden, erklärte der Weltverband. Er habe zehn Tage Zeit,"eine Begründung zu beantragen, die, sofern dem Antrag stattgegeben wird, anschließend auf legal.fifa.com veröffentlicht wird". Die.

Mann in Donaustadt wegen Diebstahls von mehr als 50 Fahrrädern festgenommenEin 46-jähriger Mann, der als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma tätig war, wurde in der Donaustadt festgenommen, weil er seit Jänner 2021 mehr als 50 Fahrräder gestohlen haben soll. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Hohe Geldstrafen für Fronius und seine Handelspartner wegen KartellverstößenDie Bundeswettbewerbsbehörde hat den Industrie-Konzern Fronius und zwei seiner Handelspartner wegen Verstößen gegen das Kartellrecht zu hohen Geldstrafen verurteilt. Fronius hatte wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen. Die Strafe für Fronius beträgt drei Millionen Euro. Weiterlesen ⮕

Zweite Strafe für Greta-Tirade: Tiroler wegen derben Spruchs auf Heckschreibe erneut angezeigtWegen des „fuck-Greta“-Spruchs am Auto wurde ein Tiroler erneut angezeigt. Zwischen den Tatzeiten und -orten liegen nur wenige Minuten bzw. Kilometer. Weiterlesen ⮕

Russischer Mob stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus Israel – Grüne Kritik an Österreichs Abstimmung in UNOWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

23-Jähriger wegen Nazibildern und Sachbeschädigung vor GerichtWegen Wiederbetätigung, Sachbeschädigung und dem Diebstahl von Kfz-Kennzeichen stand ein 23-Jähriger vor Gericht. Weiterlesen ⮕