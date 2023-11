Joanneumring:In Graz startet rein pflanzliche Billa-Filiale in früheren Dekagramm-Flächen

Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher macht sich die Mühe und ruft aus dem Urlaub die Kleine Zeitung zurück. „Ja, da sind Sie auf der richtigen Spur“, lacht er – und bestätigt somit, dass hinter den aktuellen Einrichtungsarbeiten am Grazer Joanneumring 16 eine Premiere steckt: Nach Wien erhält auch Graz einen Billa-Supermarkt nur mit pflanzlichen Produkten. „Mehr als 2000“ werden es im „Billa Pflanzilla“ sein, der schon am 9.

November startet – und damit am Joanneumring dem früheren Unverpacktladen „Dekagramm“ folgt.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Superstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer StraßeSuperstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße, eine zweite folgen würde. Derzeit versteckt sich der eigenständige 100-Quadratmeter-Store noch hinter einer Sichtschutzwand. Wer jedoch hineinspäht, sieht aber: Hier wird schon fieberhaft gewerkt. 2.000 Produkte werden aktuell einsortiert, allesamt rein vegan. Eröffnet wird der Shop am Joanneumring 16 am Donnerstag, dem 9. November 2023. Billa Pflanzilla beschränkt sich dabei nicht auf das bekannte Sortiment. Auch Waren, die es bisher nirgendwo bei Billa bzw. Billa Plus zu kaufen gibt, werden angeboten – ausgewählte Obst- und Gemüsesorten inklusive. Was besonders gut läuft, soll aber seinen Weg bald auch in die normalen Filialen finden., Marketing-Chefin bei Rewe, bei der Eröffnung in Wien-Neubau, führend bei pflanzenbasierter Ernährung werden. Das bedeutet: Auch das Angebot an entsprechenden Eigenmarken (Vegavita, Ja! Natürlich) wird ausgebaut. Weiterlesen ⮕

BILLA in Oberwaltersdorf nach Umbau wiedereröffnetNach rund sechs Monaten Umbauzeit öffnete am 24. Oktober der BILLA in Oberwaltersdorf wieder die Türen für seine Kundschaft. Der neue Markt besticht durch seine helle Glasfassade und sein modernes Design. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 m² wird eine große Vielfalt an frischen, saisonalen und regionalen Produkten geboten. Weiterlesen ⮕

Pünktlich am Weltspartag: Sparkassen-Filiale öffnete die PfortenPünktlich zum Weltspartag eröffnete die Sparkasse Neunkirchen ihre neue Filiale in Grimmenstein. Ab sofort befindet man sich mitten im Zentrum der Marktgemeinde. Weiterlesen ⮕

Fünfstellige Summe erbeutet:38-Jähriger fuhr für Taschendiebstähle von Deutschland nach GrazIn Deutschland gefasst werden konnte ein Taschendieb, der von Dezember 2022 bis Oktober 2023 in Graz eine fünfstellige Summe erbeutete. Weiterlesen ⮕

UNIONvolleys mit Sieg und Niederlage gegen GrazSowohl die Damen als auch die Herren der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn traten am Nationalfeiertag gegen Graz an. Die Damen verloren mit 1:3, die Herren gewannen mit 3:1. Weiterlesen ⮕

Im Mietwagen: Seriendieb 'pendelte' von Deutschland nach GrazEin 38-jähriger Taschendieb hat sich für seine Beutezüge einen Mietwagen ausgeliehen und ist damit regelmäßig nach Graz gefahren. Der Mann sitzt nun in Haft. Weiterlesen ⮕