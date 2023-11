Nach Houthi-Drohungen im Jemen: Israel stationiert Raketenschiffe im Roten Meer

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen.

Israel meldet elf tote Soldaten. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für Verletzte am Mittwoch.

Gaza-Krieg: Katar als großer Vermittler + Debatte um gelben SternTag 22 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Rakateneinschlägen in einem Vertriebenencamp im GazastreifenHamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Weiterlesen ⮕

Netanjahu: Israel wird den Krieg gewinnenIsrael hat den Krieg nicht begonnen, wird ihn aber gewinnen - der Einsatz im Gazastreifen ist ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Netanjahu ruft die Verbündeten auf, Israel zu unterstützen und lehnt eine Waffenruhe ab. Weiterlesen ⮕

SOS-Kinderdorf fordert humanitäre Soforthilfemaßnahmen in GazaDie lebensrettenden Maßnahmen sollen in Israel, wie auch in palästinensischen Gebieten, ankommen. Weiterlesen ⮕

„In der SPÖ dominiert eindeutig die Pro-Israel-Haltung“Die linke Pro-Palästina-Fraktion ist laut und regt auf. Im Internationalen Vergleich ist sie klein. Weiterlesen ⮕

Anti-Israel-Protest: Mann wirft Dutzende lebende Ratten in McDonald‘s in EnglandDer Mann hat eine Palästina-Flagge um den Kopf. Auch die Ratten waren eingefärbt. Das Video wird auf sozialen Medien tausendfach geteilt. In der arabischen Welt gibt es Boykottaufrufe gegen... Weiterlesen ⮕