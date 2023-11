Superstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße

31.10.2023 22:52:00 / Herkunft: Heute_at

Superstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße, eine zweite folgen würde. Derzeit versteckt sich der eigenständige 100-Quadratmeter-Store noch hinter einer Sichtschutzwand. Wer jedoch hineinspäht, sieht aber: Hier wird schon fieberhaft gewerkt. 2.000 Produkte werden aktuell einsortiert, allesamt rein vegan. Eröffnet wird der Shop am Joanneumring 16 am Donnerstag, dem 9. November 2023. Billa Pflanzilla beschränkt sich dabei nicht auf das bekannte Sortiment. Auch Waren, die es bisher nirgendwo bei Billa bzw. Billa Plus zu kaufen gibt, werden angeboten – ausgewählte Obst- und Gemüsesorten inklusive. Was besonders gut läuft, soll aber seinen Weg bald auch in die normalen Filialen finden., Marketing-Chefin bei Rewe, bei der Eröffnung in Wien-Neubau, führend bei pflanzenbasierter Ernährung werden. Das bedeutet: Auch das Angebot an entsprechenden Eigenmarken (Vegavita, Ja! Natürlich) wird ausgebaut.

Pflanzilla, Filiale, Vegan, Ernährung, Supermarkt