Er hat viele Derbys gesehen in Graz. Kein Wunder, ist Erwin Wendl doch das älteste lebende GAK-Mitglied. Als solcher durfte ihn Ex-Präsident Rudi Roth einst schon bei den Feierlichkeiten des ersten GAK-Meistertitels in der obersten Spielklasse ehren. Das war im Jahr 2004, damals zählte der Bauingenieur noch „jugendliche“ 82 Jahre. In der Zwischenzeit ist Wendl dreistellig, am 11. Jänner kommenden Jahres will er den 102. Geburtstag erleben.

Wendls Lebensgeschichte böte Stoff für einen Roman. Mit 12 Jahren war er in die Landeshauptstadt gekommen und war schnell GAK-Mitglied. „Damals“, erinnert er sich, „war der Verein eher jener der Bürgerlichen.“ Das war aber nicht vordringlich, denn im Vordergrund stand die Lust auf und an der Bewegung. „Wir waren gut durchtrainiert. Ich kann mich erinnern, dass es ein Mitglied gab, das ließ und um die Wette laufen.

Als echter „Roter“ aber war er natürlich auch im Fußball immer dabei. Speziell im Derby. In der Jugend sogar auch als Spieler: „Wenn sie einen Schnellen gebraucht haben, dann haben sie gerne auf die Handballer zurückgegriffen. Also war ich im Fußball auch dabei“, erinnert sich Wendl. Detailgetreu kann er aus dieser Zeit erzählen, wie auch später von seinen schrecklichen Erlebnissen im Krieg. headtopics.com

Doch dem Sport blieb er verbunden, dem Derby sowieso. „GAK gegen Sturm, das war immer eine Rivalität, eine echte Gegnerschaft. Aber ich war nie ein Sturm-Feind, auch wenn ich immer reiner GAK-Anhänger war. Wir Handballer haben oft auch auf dem Sturm-Platz unsere Spiele gespielt, das Einvernehmen war gut“, sagt Wendl. So oft es ging, war er, der auf sein 90 (!) Jahr als GAK-Mitglied zusteuert, im Stadion, speziell bei Derbys. „Es müssen wohl an die 100 gewesen sein“, sagt er.

Mit dem Grazer Sport verbindet Wendl auch sonst viel: Als Zivilingenieur hat er mit seiner Firma etwa das heute denkmalgeschützte Dach der Eisarena in Liebenau erdacht und errichtet; ebenso das Trainingszentrum in Weinzödl. headtopics.com

