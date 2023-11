Klare Ansage:Das sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer zur Stadion-Diskussion

Die Grazer Fußball-Fans fiebern dem Derby am Donnerstag (20.30 Uhr, ORF 1) entgegen. Der GAK empfängt im Rahmen des Cup-Achtelfinales den SK Sturm. Im Vorfeld dieses Duell nimmt Sturm-Trainer Christian Ilzer auch zur Stadion-Thematik in der steirischen Landeshauptstadt Stellung und findet klare Worte: „Es gibt geteilte Meinungen in der Stadt. Ich hätte nichts dagegen, wenn der GAK aufsteigt und dieses Duell eine Regelmäßigkeit bekommt.

Zum Spiel am Donnerstag sagt der 46-Jährige: „Am Papier ist es für uns ein Auswärtsspiel, ich bin fast überzeugt, dass es sich im Stadion nicht ganz so anfühlt, außer, dass ich auf der linken Seite sitzen muss anstatt auf der rechten."

