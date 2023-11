ÖFB-Frauen besiegen Portugal: Ein wichtiges 2:1 bei Sturm und Regen:

Das Fuhrmann-Team bleibt damit in der Nations League auf Weltklasse-Kurs. Man hält Portugal nach zwei Siegen in der Gruppe auf Abstand. Beim 2:1-Auswärtssieg bei teils strömendem Regen zeigte Österreich Nervenstärke.

Österreichs Fußball-Frauenteam hat das Duell um Rang zwei in der Gruppe A2 der Nations League gewonnen und ist auf bestem Weg zum Klassenerhalt. Das ÖFB-Team besiegte am Dienstag in Povoa do Varzim Portugal mit 2:1 (0:0) und geht mit vier Punkten Vorsprung auf die Ibererinnen in die abschließenden zwei Spiele der Eliteliga.

In dramatischen fünf Minuten sicherten sich die Österreicherinnen die drei Punkte. Victoria Pinther traf in der 72. Minute zur Führung, nach dem Ausgleich durch Ana Capeta (75.) erzielte Eileen Campbell in der 77. Minute das Siegtor.setzte auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Hinspielerfolg am Freitag in Altach. Anders, weil deutlich besser war aber der Auftritt in der ersten Hälfte. headtopics.com

Die Fuhrmann-Elf kam phasenweise unter Druck, wurde aber im Finish der ersten Hälfte dreimal richtig gefährlich. In der 41. Minute kamen die Österreicherinnen in Überzahl an den Strafraum, der letzte Pass von Zadrazil kam jedoch nicht an. Barbara Dunst konnte in der Nachspielzeit einen Zadrazil-Pass nicht verarbeiten und legte sich eine Minute später den Ball im Strafraum zu weit vor.

Nach dem Wechsel waren wieder die Portugiesinnen am Drücker, Zinsberger war gegen Jessica Silva (51.) und Diana Silva (54.) auf dem Posten. In Führung gingen aber die Österreicherinnen. Nach einem Ballgewinn und Pass von Marina Georgieva sorgte die eingewechselte Pinther für das 1:0. Die Freude währte nicht lange. Capeta überspielte die weit aus dem Tor geeilte Zinsberger und schoss zum umjubelten Ausgleich ein. headtopics.com

