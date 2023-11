Sturm, Starkregen und Schnee-Alarm bis in die Täler

. Gepaart mit der dadurch entstehenden Abkühlung ist es dann in der Nacht auf Freitag so weit, dass es bis in viele Täler des Landes schneien wird. Die Meteorologen warnen bereits jetzt davor, dass der Sturm, als auch derDer Mittwoch, Allerheiligen, beginnt von Oberösterreich bis ins Weinviertel mit dichten Wolken, im Westen und Süden oft schon sonnig aufgelockert.

Am Donnerstag scheint von Oberösterreich und dem östlichen Bergland bis in die Steiermark zeitweise die Sonne, im Donauraum und im Flachland ist aber gebietsweise mit zähem Nebel zu rechnen. Im Westen und Süden halten sich dichte Wolken, besonders vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Oberkärnten regnet es zunehmend häufig. Am Abend breitet sich der Regen bis ins Salzburger Land und die Obersteiermark aus.

Starkregen bringt jetzt massig Schnee nach ÖsterreichStarkregen lauert am Montag über Italien und erfasst in der Nacht auf Dienstag Österreich. Im Gepäck hat die Wetterlage einen Kältesturz und Schnee.

Warnstufe „Orange": Kaltfront sorgt für Starkregen in Osttirol und massig SchneeDie GeoSphere Austria rechnet auf Basis aktueller Niederschlagsprognosen am Montagnachmittag mit kräftigen Niederschlägen im südlichen Osttirol. Aufgrund der Mengen kann es zu lokalen Vermurungen, Hangrutschungen und Überschwemmungen kommen. Es gilt die Warnstufe „Orange'.

Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vorNach ruhigerem Mittwoch könnten weitere starke Regenfälle die Situation am Donnerstag deutlich verschärfen. Für die Nacht auf Freitag gibt es eine Sturmwarnung.

Starkregen und Sturmschäden in ÖsterreichIn Österreich haben starke Regenfälle und Sturmschäden zu erhöhten Pegelständen und Hangrutschungen geführt. Feuerwehren sind im Einsatz und der ÖAMTC warnt vor Fahrten ohne Winterausrüstung. Die Versorgung mit Strom und Wasser ist beeinträchtigt. Meteorologen prognostizieren weitere Unwetter in den kommenden Tagen.

Starkregen am Dienstag: Wetterguru rät Kärnten Krisenstäbe hochzufahrenMeteorologe Jörg Kachelmann warnt Kärnten vor heftigen Regenfällen. In der Vergangenheit sorgte dies bereits für Zwist. Nun reagiert das Land.

Wetter-Wende bringt ersten Schnee-Hammer zu unsNach relativ milden Wochen verabschiedet sich der Oktober mit einem Krach: Noch am Dienstag soll in Österreich der Schnee fallen.