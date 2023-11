Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vor

sind eingetroffen – leider. In weiten Teilen Kärntens und Osttirols gibt es seit Montagabend immer wieder starke Niederschläge, verbunden mit Föhnstürmen und einer deutlichen Abkühlung. Während es auf den Bergen schneit, etwa auf dem Felbertauern in Osttirol oder der Turrach in Kärnten, steigen in tieferen Lagen die Pegelstände vieler Flüsse. Hänge rutschten ab, Muren verlegten Straßen und Wege. Dutzende Feuerwehren sind im Einsatz.

Das Tief bringt viel feuchte Luft mit sich. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt zwischen den Karnischen Alpen und dem Villacher Raum. Die Gesamtmenge bis Sonntagabend könnte um die 150 Millimeter in den Staulagen erreichen. Bis zu 100 Millimeter sind im Oberen Gailtal vom Lesachtal bis Hermagor möglich.

Von Samstag auf Sonntag soll erneut eine Regenwelle über Kärnten hinwegziehen, Aus derzeitiger Sicht aber eine deutlich schwächere. Danach soll sich das Wetter laut Meteorologen zumindest bis zur Mitte der nächsten Woche beruhigen.„Flüsse und Seen haben die von uns prognostizierten Wasserstände in der ersten Regenwelle kaum überschritten“, berichtete Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes Kärnten. headtopics.com

Stellenweise ist daher mit überfluteten Kellern zu rechnen. Die Expertinnen und Experten der Schutzwasserwirtschaft beobachten die Lage in den gefährdeten Gebieten ständig. Die Sperre der Draubermen in Villach bleibt laut Land Kärnten vorerst aufrecht. Speziell von Donnerstag auf Freitag ist mit Hangrutschungen und Murenabgängen zu rechnen. Erhöhte Vorsicht ist auch im Gailtal, im Lesachtal und eventuell auch im Möll- oder Drautal geboten.

