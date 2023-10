UNIONvolleys mit Sieg und Niederlage gegen Graz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:owohl die Damen als auch die Herren der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn traten am Nationalfeiertag gegen Graz an. Die Damen verloren mit 1:3, die Herren gewannen mit 3:1.

Für die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn ging es bereits am Nationalfeiertag mit den nächsten Heimspielen in der Meisterschaft weiter. Sowohl die Damen als auch die Herren spielten dabei gegen UVC Holding Graz.Die Damen gerieten gegen Graz bereits zu Beginn des ersten Satzes in Rückstand. Zwar kamen sie immer wieder näher heran, die Steirerinnen gaben die Führung aber nie aus der Hand. Daher gewannen sie den ersten Durchgang mit 25:17.

In den Sätzen drei und vier ließen die Grazerinnen aber nichts mehr anbrennen, gewannen mit 25:16 und 25:14 und setzten sich so insgesamt mit 3:1 durch. Jan Timko, der Trainer der UNIONvolleys, fasste zusammen: „Wenn wir in allen Sätzen so gespielt hätten, wie im zweiten Satz, dann wäre ich zufrieden.“ headtopics.com

Vor allem die jungen Spielerinnen in den Reihen der Gastgeberinnen bekamen diesmal aber einige Einsatzminuten. So kürten sich auch die Nachwuchstalente Ingrid Grafik mit 14 Punkten und Lilli Hohenauer mit 13 Punkten zu den Topscorerinnen der UNIONvolleys. Kapitänin Janine Vogl meinte nach der Niederlage dazu: „Immerhin haben unsere jungen Spielerinnen eine Chance bekommen und im zweiten Satz auch genutzt.

In Satz drei bekamen die Gäste diese Probleme besser in den Griff und die Leistung der UNIONvolleys fiel etwas ab. So ging dieser Durchgang mit 25:20 an die Steirer. Was daraufhin folgte, war ein Schlagabtausch in Satz vier, in dem sich lange Zeit keine der Mannschaften absetzen konnte. Pünktlich zum Ende des Satzes erarbeiteten sich die Weinviertler aber einen kleinen Vorsprung, den sie sich nicht mehr nehmen ließen und mit 25:22 gewannen. headtopics.com

