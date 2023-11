NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Manfred Juraczka, Heinrich Hartl, Cordula Müller, Vizebürgermeister Günter Hütter, Marktmanagerin Snjezana Zecevic, Vertriebsdirektor Stefan Weinlich, Bürgermeisterin Natascha Matousek und Pfarrer Andreas Hornig eröffneten den umgebauten Markt.

ach rund sechs Monaten Umbauzeit öffnete am 24. Oktober der BILLA in Oberwaltersdorf wieder die Türen für seine Kundschaft. Nach der Modernisierung besticht der neue Markt durch seine helle Glasfassade und sein modernes und offenes Design. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 m² wird eine große Vielfalt an frischen, saisonal und regional bzw. lokal erzeugten Produkten geboten. 26 Mitarbeitende stehen der Kundschaft beim Einkauf zur Seite. headtopics.com

„Der Standort in Oberwaltersdorf besteht bereits seit 1997 und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nach dem Neubau weiterhin eine bunte Produktvielfalt sowie attraktive Preise und Aktionen anbieten können“, erklärt Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor.

Herzstück des umgebauten Marktes ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Die regionale Herkunft vieler Produkte spielt dabei eine bedeutende Rolle. „Unsere Kunden legen viel Wert auf regionale und lokale Lebensmittel, die von Betrieben aus unmittelbarer Nähe stammen. headtopics.com

Eine wichtige Rolle spielen auch Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. So wird beim Betrieb des umgebauten BILLA Standorts 100 Prozent Grünstrom aus Österreich zum Einsatz kommen. Zudem wird das gesamte Gebäude innen sowie außen mit LED beleuchtet. Mit der Abwärme der energieeffizienten Kälteanlage wird der Markt beheizt. Damit könne gänzlich auf fossile Heizenergieträger verzichtet und bis zu 40 Prozent Energie gespart werden, heißt es.

