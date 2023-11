Pünktlich am Weltspartag: Sparkassen-Filiale öffnete die Pforten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ünktlich zum Weltspartag eröffnete die Sparkasse Neunkirchen ihre neue Filiale in Grimmenstein. Ab sofort befindet man sich mitten im Zentrum der Marktgemeinde. Dass am Dienstag bei Neunkirchens Sparkasse Feierstimmung herrschte, hatte weniger mit dem Weltspartag zu tun, sondern vielmehr mit der abgeschlossenen Übersiedelung: An sich in der Marktstraße 1, vis-a-vis des „Hauses der Generationen“, stationiert, eröffnete das Bankinstitut am Vormittag seine Pforten in den neuen Räumlichkeiten direkt an der Bundesstraße B 54. Seit vergangenem Freitag ist die Sparkasse im neuen Ortszentrum, neben der Bäckerei Koll, beheimatet.

Mit der Übersiedelung sichere man den Standort nachhaltig, so Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch: „Wir bleiben unserer Werbebotschaft ,Wir sind und bleiben in Ihrer Nähe' treu.“ Die insgesamt 73 Quadratmeter große Filiale setzt auf zahlreiche Holzelemente und viel Glas. Herzstück ist ein zentraler Frontdesk, ergänzt um einen Besprechungsraum sowie eine Selbstbedienungszone. headtopics.com

Bei den Bauarbeiten kamen auch zahlreiche regionale Firmen zum Zug, etwa die Firma Schwarzmann aus Aspang, die Tischlerei OBM aus Feistritz, Baumeister Martin Ofenböck aus Neunkirchen sowie die Firma „Security Access“ mit Sitz in Lanzenkirchen.

