Jan Hörl gewinnt das dritte Tournee-Springen am Bergisel

Tausende Fans trugen Jan Hörl zum Sieg am Bergisel. Was für ein spannendes Springen am Bergisel: Der Salzburger Jan Hörl gewinnt das dritte Tournee-Springen vor dem neuen Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi (JPN) und dem Oberösterreicher Michael Hayböck. Innsbruck – Jan Hörl hat die elf Jahre währende Sieglosigkeit der ÖSV-Skispringer auf dem Bergisel beendet.

Der 25-jährige Salzburger gewann am Mittwoch in Innsbruck den dritten Bewerb der Vierschanzentournee und führte ein mannschaftlich herausragendes Ergebnis mit fünf ÖSV-Adlern unter den besten Neun an. Vor dem abschließenden Springen am Samstag (16.30 Uhr/live ORF 1) in Bischofshofen übernahm der Japaner Ryoyu Kobayashi die Tournee-Führung vom Deutschen Andreas Wellinger. Kobayashi sprang in Innsbruck mit 8,8 Punkten Rückstand auf Hörl auf Rang zwei und fährt mit 4,8 Punkten Vorsprung auf den am Mittwoch fünftplatzierten Wellinger nach Bischofshofe





