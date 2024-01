Josef Hader bewirbt seinen neuen Film mit einem Zwiebelkreisverkehr

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: nterstinkenbrunns Zwiebel ist ein wichtiges Symbol in Josef Haders neuestem Film „Andrea lässt sich scheiden“ - erstklassig besetzt und im Weinviertel gedreht.

Josef Hader bewirbt gerade seinen neuesten Film „Andrea lässt sich scheiden“, der im Februar Premiere feiern wird und in Niederösterreich von Mai bis Juni 2022 an 35 Tagen gedreht wurde - darunter in Unterstinkenbrunn. Ein Videoclip, der etwa aufoder Instagram zu sehen ist, zeigt ihn beim Zwiebelkreisverkehr: „An einem Schauplatz des Films, der am meisten aufgeladen ist, geradezu ein Symbol des Films.“ Hader vergleicht im Clip gewitzt das Wesen des Kreisverkehrs mit dem Sinn eines Kinobesuches. Hader verfasste mit Florian Kloibhofer das Drehbuch für „Andrea lässt sich scheiden“ und es ist nach „Wilde Maus“ seine zweite Regiearbei





