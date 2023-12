Die Nornen spinnen wild in Ferdinand Schmalz' Version der Nibelungensage

Was wäre, wenn Brünnhild und Kriemhild ihre Frauensolidarität entdecken? Ferdinand Schmalz lässt in seiner Version der Nibelungensage die Nornen wild spinnen. Jan Bosse hat die „Hildensaga“ im Akademietheater entsprechend gewitzt inszeniert. Die Nibelungensage gibt es nicht im Singular, sie ist ein Geflecht aus Erzählfäden; Richard Wagner hat mit seinem „Ring des Nibelungen“ weiter zum Wirrwarr beigetragen.

Wer soll‘s entwirren? Wer, wenn nicht die Nornen, diese (ungefähr den römischen Parzen entsprechenden) weiblichen Wesen, die die Schicksalsfäden spinnen? Und wenn sie‘s schon entwirren, warum nicht im feministischen Sinn? Schließlich sind sie ja matriarchalisch gesinnte, weil quasi prä-patriarchale Lenkerinnen. Das dachte sich der Grazer Dichter Ferdinand Schmalz – und ließ sie frisch spinnen: In seinem „Hildenlied“ ringen die Nornen mit einem – in der Tradition Wagners – schon ziemlich müden Göttervater um die Erzählhohei





