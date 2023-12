COP28: Nach Protesten wird überarbeiteter Abschlusstext vorgelegt

Nach einem Proteststurm gegen einen Entwurf für den Abschlusstext will die Präsidentschaft der COP28 eine nachgebesserte Version vorlegen. Das kündigte der Generaldirektor des UNO-Treffens, Madschid al-Suwaidi, am Dienstag an – kurz nachdem die Verhandlungen in Dubai wegen tiefer Gräben zwischen den knapp 200 Staaten verlängert werden mussten.Die Kritik habe man erwartet, sagte der Generaldirektor. „Tatsächlich wollten wir, dass der Text Gespräche anregt – und genau das ist passiert.

“ Es gebe sehr verschiedene Ansichten, insbesondere in Bezug auf die Sprache über Kohle, Öl und Gas. Für eine Abschlusserklärung stehen drei mögliche Formulierungen zur Option: „Phase-out“, also ein kompletter Ausstieg aus fossiler Energie, eine abgeschwächte Version, die ein Zurückfahren vorsieht („Phase-down“), sowie „unabated“ – was so viel bedeutet wie die Nutzung von Technologien wie „Carbon Capture and Storage“ (CSS). Aber auch eine Variante, die keine Abkehr von Öl, Kohle und Gas festschreibt, ist möglic





