Harley-Papst sammelt Spenden für muskelkranke Menschen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: or 27 Jahren hat Ferdinand O. Fischer, österreichweit als „Harley-Papst“ bekannt, seine jährliche Harley-Davidson Charity-Tour ins Leben gerufen.

Mehr als fünf Millionen Euro konnten bislang für muskelkranke Menschen gesammelt werden. Seinen Lebensmittelpunkt hat der 64-Jährige mittlerweile in der Buckligen Welt, in Thomasberg. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Dieses biblische Zitat begleitete Ferdinand Fischer nicht nur in seiner Zeit als Ministrant, Lektor, Kantor oder Chorsänger – es passt auch heute noch wie die Faust aufs Auge. Denn mit seiner im Jahr 1996 gegründeten Harley-Davidson Charity-Tour beherzigt Fischer den Kern der Aussage: Er sammelt Spenden und hilft damit Menschen, die sich selbst nicht helfen könne





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Machtkampf im Vatikan: Papst Franziskus gegen Kardinal BurkeEs geht um einen Machtkampf zweier weißer Männer im Vatikan: Papst Franziskus und Kardinal Raymond Burke. Franziskus hat entschieden, Burke dessen Wohnung und Gehalt zu entziehen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Barrierefreiheit: Menschen mit Behinderung werden behindertDer Journalist Martin Bruno Walther spricht über die Umsetzung von Barrierefreiheit und wie Menschen mit Behinderungen oft behindert werden. Das Thema wurde durch einen Vorfall bei der letzten Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ wieder in den Fokus gerückt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Erhöhung des Bonus für Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeitenDer Bonus für Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten, wird erhöht und kann maximal drei Jahre lang bezogen werden. Die Gesundheitsreform soll den niedergelassenen Bereich stärken, Spitäler entlasten und digitale Angebote ausbauen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Freigelassenes US-amerikanisches Mädchen bewegt die Herzen vieler MenschenDas kleine Mädchen wurde mit etwa 240 anderen Menschen nach Gaza verschleppt. Sie kam am Sonntag frei. Weitere Hamas-Geiseln sollen heute freigelassen werden: Israel bekam eine Liste.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Anschlag in Jerusalem: Eine Tote und mehrere VerletzteMehrere mutmaßlich palästinensische Attentäter haben heute an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf Menschen eröffnet. Eine junge Frau sei dabei getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Mindestens zwei Attentäter seien erschossen worden, teilte der Rettungsdienst Zaka mit. Es gebe auch mehrere Verletzte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Stadteingang.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

100 gerettete Tiere genießen ihr Leben am Hof „VEGanimals“Seit 2015 bietet die 36-jährige Magdalena Juliano mit ihrem Partner als Verein „VEGanimals“ in der Nähe von Retz geretteten Tieren ein friedliches Leben und Schutz. Einmal im Monat veranstaltet sie unter anderem sogenannte Bake Sales, wo sie vegane Mehlspeisen gegen Spenden verkauft.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »