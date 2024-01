Iran: Zahl der Todesopfer nach Explosionen korrigiert

Nach den Explosionen in Kerman hat der iranische Gesundheitsminister die Zahl der Todesopfer auf 95 korrigiert. Zuvor wurden einige Opfer doppelt gezählt. Es befinden sich noch 30 Patienten in kritischem Zustand. Insgesamt wurden 211 Menschen verletzt. Ayatollah Ali Khamenei kündigte eine scharfe Reaktion an.





