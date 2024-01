Volksbefragung zur neuen Volksschule in Würflach

Am Sonntag sind alle Hauptwohnsitzer dazu aufgerufen, eine jahrelange Diskussion zu beenden. Wenn am kommenden Sonntag, den 7. Jänner, alle Über-16-Jährigen mit Würflacher Hauptwohnsitz an die Wahlurnen gebeten werden, dann betritt die 1.600 Seelen-Gemeinde im Schneebergland politisches Neuland. Zwar war die Bevölkerung 1971 schon zu einer Meinungsumfrage aufgerufen, doch eine Volksbefragung gab es bislang noch nicht.

Die NÖN hat in den vergangenen Wochen ausführlich über die langjährige Debatte berichtet – und trägt an dieser Stelle zusammen, was Stimmberechtigte (und noch Unentschlossene) unbedingt wissen sollte





