Griechenland lässt tausende Migranten hungern

Griechenland lässt in der Ägäis tausende Migranten hungern. NGOs springen ein, darunter auch eine österreichische. Doch kann man Hilfe dieser Größenordnung kaum mehr leisten.„Uns geht die Luft aus“, sagt Flüchtlingshelferin Dorothea Blancke. Die Grazerin ist mit ihrer Hilfsorganisation seit 2020 dauerhaft auf der griechischen Insel Lesbos aktiv, nachdem dort das berüchtigte Flüchtlingslager Moria niedergebrannt war.

Dort versorgt man derzeit tausende Menschen mit Essensrationen, weil es die griechischen und europäischen Behörden nicht tun.Eine Koalition mehrerer Flüchtlingshilfe-NGOs wandte sich am Freitag mit einem Brandbrief an EU-Institutionen, um von der Politik substanzielle Veränderung zu fordern. Denn was als schnelle Hilfe in der Not angedacht war, geht nun schon ins vierte Jahr – und wird in Griechenland offenbar als Entlastung der eigenen Kostenstellen gesehen. Nebenbei entledigt man sich damit auch der Verantwortung. Seit Mai dieses Jahres werden wöchentlich bis zu 700 Essenspakete an Camp-Bewohner ausgegebe





