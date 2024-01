Explosionen in Kerman: Zahl der Todesopfer korrigiert

Die Explosionen ereigneten sich in der Stadt Kerman, wo zahlreiche Menschen dem prominenten General Ghassem Soleimani gedachten, der vor vier Jahren von den USA getötet wurde. Es dürfte sich um einen Terroranschlag handeln. In dessen Heimatstadt Kerman hat Irans Gesundheitsminister die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. 95 Menschen seien ums Leben gekommen, sagte Bahram Eynollahi am Mittwoch in einem Interview.

Er begründete die Korrektur damit, dass einige Namen der Opfer zuvor doppelt gezählt worden waren. Staatsmedien hatten die Zahl der Todesopfer zuvor mit 103 angegeben. Immer noch befänden sich rund 30 Patientinnen und Patienten im kritischen Zustand, sagte der Minister. Insgesamt wurden laut Eynollahi 211 Menschen verletzt. Irans Staatsoberhaupt Ayatollah „Sie sollen wissen, dass diese katastrophale Tat eine harte Antwort nach sich ziehen wird, so Gott will“, sagte der Religionsführer am Mittwoch laut einer Mitteilung, die in den Staatsmedien veröffentlicht wurde. Den Opfern und Familien sprach der 84-Jährige sein Mitgefühl aus





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Iran: Zahl der Todesopfer nach Explosionen korrigiertDer iranische Gesundheitsminister hat die Zahl der Todesopfer nach den Explosionen in Kerman korrigiert. Es wurden einige Opfer doppelt gezählt. Es befinden sich noch 30 Patienten in kritischem Zustand.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Starker Sturm fordert erstes Todesopfer in ÖsterreichEin starker Sturm hat in der Nacht auf Freitag in Österreich ein erstes Todesopfer gefordert. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) in Niederösterreich fiel ein Baum um und hat einen Hochstand mitgerissen, auf dem sich ein Jäger befand, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger zur APA. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. In Salzburg stürzte im Stadtteil Liefering ein Baum auf einen vorbeifahrenden Obus, dabei wurde die 55-jährige Lenkerin verletzt. Zu dem tödlichen Vorfall kam es laut dem Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos im Zuge einer Wildschweinjagd im Augebiet von Klosterneuburg. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.00 Uhr alarmiert und befreiten den älteren Mann. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Jägers feststellen, sagte Resperger.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Der große Bluff mit den AbschiebungenÖsterreich und andere EU-Länder suchen hektisch nach Möglichkeiten, Asylwerber zurückzuschicken. Und basteln an Abkommen mit afrikanischen Staaten wie Ruanda und Tunesien. Laut ÖVP-Innenminister Karner ist die Zahl der Abschiebungen markant gestiegen. Doch seine Statistik ist grob irreführend.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

14 Tote bei Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in PragNach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag haben die Behörden die Zahl von 14 Toten offiziell bestätigt. Ein männlicher Schütze hatte am Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Stadtzentrum das Feuer eröffnet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Höheres Pensionsalter bei Frauen hat Vor- und Nachteile für ArbeitsmarktDie schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters ab 2024 hat laut AMS-Chef Kopf positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Auf der Kehrseite erhöht sich aber auch die Zahl der Arbeitslosen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Immer weniger Schüler:innen nehmen an Schulreisen teilImmer weniger Schüler:innen haben die Möglichkeit, an außerschulischen Aktivitäten wie Schulreisen teilzunehmen. Das liegt nicht nur an den hohen Kosten. Lara war in ihrer Schullaufbahn ein einziges Mal auf Klassenreise: drei Tage in Kärnten. Alle anderen Aktivitäten wurden gestrichen und nie nachgeholt. Sie hatte keine berufspraktischen Tage, keine Kennenlerntage, keine Projektwoche oder Schullandwoche. Sie ist jetzt in einer berufsbildenden höheren Schule, wo kaum Ausflüge unternommen werden – und die nächste Klassenfahrt steht schon wieder auf der Kippe. Wie Lara geht es vielen. Schulreisen nehmen ab. Und das nach drei schwierigen Corona-Jahren, in denen Heranwachsende ohnehin weitgehend isoliert lebten. Klassenreisen stärken die physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Darüber sind sich Expert:innen einig. Das Sozialverhalten entwickelt sich weiter, neue Freundschaften werden geknüpft, der Klassenverband und positive Emotionen gefördert

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »