Explosion in Beirut: Hamas-Politiker Saleh al-Aruri angeblich getötet

Bei einer Explosion in Beirut soll der stellvertretende Leiter des Politbüros der islamistischen Hamas, Saleh al-Aruri, ums Leben gekommen sein. Nach mehreren Berichten bestätigten die Hamas und zwei libanesische Sicherheitsvertreter am Dienstag in ihren offiziellen Medien die „Ermordung“ von Aruri. Auch zwei weitere hochrangige Hamas-Mitglieder sollen getötet worden sein. Israel wollte sich gegenüber Medienanfragen nicht äußern.Die Hisbollah-Miliz kündigte umgehend Vergeltung an.

Das „Verbrechen“ in Beirut sei „eine gefährliche Attacke auf den Libanon“ und dessen Volk und Sicherheit, teilte die Miliz am Dienstagabend mit. „Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen.“ Die Hisbollah habe „den Finger auf dem Abzug“ und ihre Kämpfer seien „in höchster Stufe der Bereitschaft“. Israel sei nach drei Monaten Krieg unfähig, Gaza zu „unterwerfen“ und greife deshalb zu Mitteln wie Attentaten, erklärte die schiitische Bewegun





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stellvertretender Hamas-Führer bei Explosion in Beirut getötetDer stellvertretende Leiter des Politbüros der islamistischen Hamas, Saleh al-Aruri, wurde Berichten zufolge bei einer Explosion in Libanons Hauptstadt Beirut getötet.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Erhöhte Terrorgefahr in Europa nach Hamas-Überfall auf IsraelSeit dem Hamas-Überfall auf Israel (7. Oktober) herrscht in weiten Teilen Europas erhöhte Terrorgefahr, für Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner am Freitag vor Journalisten von einer „latent erhöhten Gefährdungslage“. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gebe es aber keine. Die Silvesterfeiern würden laut Innenressort von den Einsatzkräften dementsprechend geschützt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei Überfall der Hamas in IsraelBei dem Überfall der Hamas in Israel hat es zahlreiche Fälle extremer sexualisierter Gewalt an Frauen gegeben. Eine Recherche der „New York Times“ bestätigt die systematische Verwendung von sexualisierter Gewalt als Waffe.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Hamas: Dauerhafte Waffenruhe - Netanyahu: Kampf vertiefenIm Gaza-Krieg zeichnet sich kein Einlenken der Konfliktparteien ab. Nach Berichten über einen Plan Ägyptens für ein Kriegsende lehnte die islamistische Hamas Montagabend eine vorübergehende Feuerpause ab und verlangte einen dauerhaften Waffenstillstand.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Kein Einlenken im Gaza-Krieg: Hamas lehnt Feuerpause abNach Berichten über einen Plan Ägyptens für ein Kriegsende lehnte die islamistische Hamas Montagabend eine Feuerpause ab und forderte dauerhaften Waffenstillstand. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte indes eine Verstärkung des Militäreinsatzes an und bezeichnete die Zerschlagung der Hamas als Voraussetzung für Frieden. An der Grenze zu Gaza gab es in der Nacht auf Dienstag erneut Raketenalarm.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Netanyahu kündigt Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas anIsraels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas angekündigt und zugleich drei Vorbedingungen für ein Ende der Kämpfe genannt. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Österreich kündigte weitere Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung an.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »