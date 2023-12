Erhöhte Terrorgefahr in Europa nach Hamas-Überfall auf Israel

Seit dem Hamas-Überfall auf Israel (7. Oktober) herrscht in weiten Teilen Europas erhöhte Terrorgefahr, für Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner am Freitag vor Journalisten von einer „latent erhöhten Gefährdungslage“. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gebe es aber keine. Die Silvesterfeiern würden laut Innenressort von den Einsatzkräften dementsprechend geschützt.am 7.

Oktober einen blutigen Überfall auf Israel verübt hatte, trat in Österreich Terrorwarnstufe 4 in Kraft (von insgesamt fünf Stufen). Die damit verbundenen erhöhten Schutzmaßnahmen - sowohl sichtbare als auch verdeckte - bleiben weiterhin aufrecht. „Und zwar für das gesamte Bundesgebiet“, wie InnenministerSpezial- und Einsatzeinheiten der Exekutive werden damit über den Jahreswechsel hinaus Präsenz zeigen. Auch technische Hilfsmittel wie Drohnen werden zur Sicherung der verschiedenen Feiern eingesetzt. In den einzelnen Bundesländern wurden Einsatzstäbe gebildet. Damit können größerer Einsätze, falls welche erforderlich sind, koordiniert werde





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Vergewaltigungen bei Hamas-Terrorattacke auf Musikfestival in IsraelEin Besucher des Musikfestivals in Israel berichtet von Vergewaltigungen bei der Hamas-Terrorattacke. Die Polizei versucht immer noch, die Teile zusammenzusetzen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Israel und Hamas setzen auf KonfrontationIsrael und Hamas setzen weiter auf Konfrontation. Beide Seite sehen den Krieg momentan als bestes Mittel an, um ihre Ziele zu erreichen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Israel: Hamas-Hochburgen in Nordgaza „umzingelt“Die letzten beiden Hochburgen der islamistischen Hamas im nördlichen Teil des Gazastreifens sind nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant von israelischen Einheiten umzingelt.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem + Blinken hofft auf längere FeuerpauseTag 54 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Netanyahu kündigt Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas anIsraels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas angekündigt und zugleich drei Vorbedingungen für ein Ende der Kämpfe genannt. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Österreich kündigte weitere Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung an.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »