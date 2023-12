Netanyahu kündigt Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas an

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine Verstärkung des Militäreinsatzes gegen die Hamas angekündigt und zugleich drei Vorbedingungen für ein Ende der Kämpfe genannt. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Österreich kündigte weitere Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung an.





