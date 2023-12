Kein Einlenken im Gaza-Krieg: Hamas lehnt Feuerpause ab

Nach Berichten über einen Plan Ägyptens für ein Kriegsende lehnte die islamistische Hamas Montagabend eine Feuerpause ab und forderte dauerhaften Waffenstillstand. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte indes eine Verstärkung des Militäreinsatzes an und bezeichnete die Zerschlagung der Hamas als Voraussetzung für Frieden. An der Grenze zu Gaza gab es in der Nacht auf Dienstag erneut Raketenalarm.

Für Verlängerung der Feuerpause:Hamas könnte erstmals auch Männer aus Geiselhaft freilassenIsrael bekräftigte am Dienstag, dass die Waffenruhe auf unbestimmte Zeit verlängert werden könne, solange die Hamas weiterhin mindestens zehn Geiseln pro Tag freilasse.

Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem + Blinken hofft auf längere FeuerpauseTag 54 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier.

Hamas: Dauerhafte Waffenruhe - Netanyahu: Kampf vertiefenIm Gaza-Krieg zeichnet sich kein Einlenken der Konfliktparteien ab. Nach Berichten über einen Plan Ägyptens für ein Kriegsende lehnte die islamistische Hamas Montagabend eine vorübergehende Feuerpause ab und verlangte einen dauerhaften Waffenstillstand.

Chinas Außenminister leitet UNO-Sicherheitsratssitzung zum Krieg zwischen Israel und HamasChinas Außenminister Wang Yi wird in dieser Woche nach New York reisen, um eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu leiten. Peking hofft auf einen Waffenstillstand und ein Ende der Kämpfe.

Alexander Krenn recherchiert und schreibt vor allem zu tagesaktuellen Themen mit den Schwerpunkten Politik und Weltgeschehen.

Israel und Hamas setzen auf KonfrontationIsrael und Hamas setzen weiter auf Konfrontation. Beide Seite sehen den Krieg momentan als bestes Mittel an, um ihre Ziele zu erreichen.

