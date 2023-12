Netanyahu: Krieg gegen Hamas wird fortgesetzt

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat einem baldigen Ende der Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eine Absage erteilt. "Wir setzen den Krieg bis zum Ende fort. Er wird weitergehen, bis die Hamas beseitigt ist - bis zum Sieg", sagte Netanyahu am Mittwoch in einer Videobotschaft."Wer glaubt, dass wir aufhören werden, ist fernab jeder Realität." Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Israel der Hamas eine einwöchige Kampfpause angeboten hatte.

Israel werde nicht aufgeben, bis alle Ziele erreicht seien, bekräftigte Netanyahu. Diese Ziele seien"die Eliminierung der Hamas, die Freilassung unserer Geiseln und die Beseitigung der Bedrohung aus dem Gazastreifen". Erneut betonte Netanyahu, dass alle Hamas-Terroristen,"vom ersten bis zum letzten, dem Tod geweiht" seien. Dabei greife Israel die Hamas sowie ihre Komplizen"in nah und fern" an. Sie hätten nur zwei Möglichkeiten:"Ergeben oder sterben", sagte er weiter





