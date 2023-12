Die EU und die Auflösung der Nationalstaaten

„Was soll die EU-Kommission machen? Irgendwas, was sie darf. Also regelt sie die Drehverschlüsse von Plastikflaschen.“ Der Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann., versammeln sich die Staats-und Regierungschefs auf einem Kreuzfahrtschiff. Der behäbige Kahn kann als Symbol für die EU interpretiert werden, die auch nur sehr langsam vorankommt.

Was muss geschehen, damit sich das ändert?Der Antrieb ist blockiert, deshalb schlingert das Staatenschiff. Das liegt an einem unauflösbaren und unproduktiven Widerspruch im System der EU. Die Grundidee des europäischen Gemeinschaftsprojekts war ja, den Nationalismus zu überwinden, der zu den europäischen Kriegen geführt hat, die Nationen zu verflechten, durch supranationale Institutionen Gemeinschaftsrecht zu schaffen, kurz: eine nachnationale Entwicklung einzuleite





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Indignierter Präsident kritisiert Störung der TotenruheDer Nationalratspräsident ist unabsetzbar. Mit Wolfgang Sobotka konnte die Verfassung ja nicht rechnen. Satirekolumne von Rainer Nikowitz.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend in Bad VöslauIn der Stadtpfarrkirche Bad Vöslau fand die alljährliche Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend statt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Studie: Kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die StimmungEine kleine britische Studie zeigt, dass kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien keine wesentlichen Auswirkungen auf die Stimmung haben. Entzugsähnliche Effekte wurden nicht gefunden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Die alte Frau und der KlimawandelEine alte Frau weist jede Verantwortung für den Klimawandel von sich und argumentiert, dass sie keinen bewussten Schaden angerichtet hat. Sie sieht die Hauptursachen für die Zerstörung des Planeten in anderen Faktoren wie Öltankern und dem CO2-Ausstoß von Reisenden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Maria Callas: Die Diva der großen OperDie glamouröseste Operndiva aller Zeiten, Maria Callas, wäre am 2. Dezember 100 Jahre alt geworden. Der Artikel erzählt von ihrem Leben und ihren Erfolgen auf der Bühne, aber auch von ihren Beziehungskatastrophen und ihrer Einsamkeit. Außerdem wird ein besonderer Moment in ihrer Karriere beschrieben, als sie bei einem Auftritt in Dallas scheiterte.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »