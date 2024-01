Stellvertretender Hamas-Führer bei Explosion in Beirut getötet

Der stellvertretende Leiter des Politbüros der islamistischen Hamas, Saleh al-Aruri, wurde Berichten zufolge bei einer Explosion in Libanons Hauptstadt Beirut getötet. Die Nummer zwei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Saleh al-Aruri, ist am Dienstag nach Angaben mehrerer Quellen bei einem Israel zugeschriebenen Drohnenangriff in einem Vorort von Beirut getötet worden.

Das gaben zwei libanesische Sicherheitsvertreter und die islamistische Palästinenserorganisation Hamas am Abend bekannt. Die israelische Armee bestätigte den Angriff zunächst nicht und erklärte, „die Informationen ausländischer Medien nicht zu kommentieren“. Neben Saleh al-Aruri seien auch seine Leibwächter bei dem Drohnenangriff getötet worden, erklärten die beiden libanesischen Sicherheitsvertreter. Bisher beschränkten sich die Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz - einem Verbündeten der palästinensischen Hamas - auf die Grenzgebiete im Süden des Libanon





