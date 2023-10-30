'الفجيرة الوطني' يشارك في منصة 'آني' الجديدة للمدفوعات الفورية

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منصة "آني" للمدفوعات الفورية والتي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات هذا الأسبوع، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وتتيح منصة "آني" لبنك الفجيرة الوطني إمكانية تقديم تجربة دفع رقمية محسنة لعملائه من الأفراد والشركات والحكومات، إضافة إلى معالجة المعاملات من حساب إلى حساب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن في غضون ثوان، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

وسيكون بإمكانهم الدفع نقداً باستخدام رموز كيو آر، وسيتم طرح المزيد من المزايا التي تشمل الخصم المباشر في الوقت الفعلي، والشيكات الإلكترونية في المستقبل القريب.وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "تتوافق آني مع اثنين من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لبنك الفجيرة الوطني، وهما التبسيط المستمر، وتعزيز التجربة المصرفية لجميع عملائنا، ورقمنة عملياتنا حيث يؤدي ذلك إلى تحسين السرعة والأمان والراحة.

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