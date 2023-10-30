HEAD TOPICS

الذهب يهبط دون 2000 دولار في المعاملات الفورية

 / مصدر: wamnews

عواصم في 30 أكتوبر / وام / هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية لتهبط دون حاجز 2000 دولار للأونصة.وبحلول الساعة 09:59 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.02 دولار ليصل إلى 1999.85 للأونصة.في المقابل، ارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.55% أو ما يعادل 10.

مصدر

wamnews

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:wamnews »

الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولارارتفعت أرباح بنك «اتش اس بي سي»، HSBC، بعد الضرائب بنسبة 235% وبلغت 6.26 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولارارتفعت أرباح بنك «اتش اس بي سي»، HSBC، بعد الضرائب بنسبة 235% وبلغت 6.26 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر... اقرأ أكثر ⮕

22 مليار درهم استثمارات قطاع الأقمار الصناعية في الدولةتجاوزت مساهمة القطاعين العام والخاص في برنامج الفضاء في الإمارات 5.4 مليار دولار، لدفع الأهداف الطموحة والمبادرات اقرأ أكثر ⮕

«من أجل غزة».. تركيا تتخلى عن «الفخامة» في احتفالات مئوية تأسيس الجمهوريةتحتفي تركيا، الأحد، بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب الضارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، من دون «الفخامة » التي كان الأتراك يأملونها. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕