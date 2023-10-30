الذهب يهبط دون 2000 دولار في المعاملات الفورية

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الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولارارتفعت أرباح بنك «اتش اس بي سي»، HSBC، بعد الضرائب بنسبة 235% وبلغت 6.26 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولارارتفعت أرباح بنك «اتش اس بي سي»، HSBC، بعد الضرائب بنسبة 235% وبلغت 6.26 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر... اقرأ أكثر ⮕

22 مليار درهم استثمارات قطاع الأقمار الصناعية في الدولةتجاوزت مساهمة القطاعين العام والخاص في برنامج الفضاء في الإمارات 5.4 مليار دولار، لدفع الأهداف الطموحة والمبادرات اقرأ أكثر ⮕

«من أجل غزة».. تركيا تتخلى عن «الفخامة» في احتفالات مئوية تأسيس الجمهوريةتحتفي تركيا، الأحد، بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب الضارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، من دون «الفخامة » التي كان الأتراك يأملونها. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕