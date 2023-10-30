'الإمارات للتطوير التربوي' تطلق منصة 'أنا أتعلم'

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي منصة iLearn "أنا أتعلم"، بما يرسخ مكانتها مركزا عالميا لتمكين وتطوير التربويين. واستضافت الكلية ،خلال أولى جلسات هذه المنصة الافتراضية التي حملت عنوان " بناء ثقافة التعلم"، نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من دولة الإمارات والدول المجاورة، بهدف توفير مساحة تفاعلية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة أحدث الأبحاث العلمية في مجال التعليم والتربية والقيادة التربوية.

وقالت الدكتورة مي الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: " تدعم منصة "أنا أتعلم" جهودنا في رسم وتشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات، حيث توفر مساحة للتواصل وتلاقي الخبرات الأكاديمية المميزة، لمناقشة أبرز الأساليب والمنهجيات والبرامج المبتكرة في مجال التعليم وتطوير وتمكين التربويين، وطرق التدريس الإبداعية التي يتبناها التربويين داخل الفصول المدرسية لتعزيز بيئة التعليم التفاعلي، والممارسات التعليمية الملهمة التي نسعى في الكلية إلى ترسيخها في قطاع التعليم والعملية...

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