سلطان بن أحمد القاسمي يشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة' في البيت متوحد بالشارقة

الشارقة في 29 أكتوبر / وام / شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، اليوم، في الحملة الإماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة "تراحم من أجل غزة" التي أقيمت في قاعة البيت متوحد بالشارقة، بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وإشراف من وزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تعرف سمو نائب حاكم الشارقة على الآليات والإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية وطرود خاصة للنساء والأطفال، مطلعاً على طرق حفظها وتغليفها وتخزينها لضمان وصول الشحنات للمتضررين من الحرب على غزة بأفضل الحالات، ومشاركاً المتطوعين في القاعة بتعبئة السلة الغذائية وتغليفها، وموجهاً شكره الجزيل لكل من تواجد لمد يد العون للأخوة في قطاع غزة.

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