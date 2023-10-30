بدء التقييم والزيارات الميدانية لمرشحي الدورة الأولى من جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز

وتتضمن هذه المرحلة تقييما مكتبيا لجميع ملفات الترشيح للجوائز الثلاثة، تليها مقابلات شخصية مع المرشحين وزيارات ميدانية لأفضل المرشحين في فئتي الأوسمة والمشاريع التي تستوفي معايير وشروط الجائزة، أما بالنسبة للجوائز المؤسسية، ستشمل الخطة زيارات ميدانية لجميع الجهات المرشحة، ومن المقرر أن تستمر هذه العملية وفقًا للجدول الزمني حتى نهاية نوفمبر المقبل.
و أكد الدكتور سليمان الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي أهمية هذه المرحلة، حيث تشمل إجراءات دقيقة من قبل لجان مختصة مكلفة بالتقييم، حيث يتعين على هذه اللجان النظر في المشاريع ودراسة الآثار الإيجابية لكل مشروع ودوره في دعم ثقافة التميز في حكومة الفجيرة، إضافة إلى ذلك، ستُجرى مقابلات مع المرشحين لفئة الأوسمة لاستقصاء مساهمتهم في هذه الفئة، وسيتم أيضًا إجراء زيارات ميدانية إلى الجهات الحكومية للبحث عن أفضل الممارسات في تنفيذ منظومة التميز.
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