مقتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين

قتل خمسة فلسطينيين الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي جنين والخليل في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ «عمليات مكافحة إرهاب لاعتقال مطلوبين» في المنطقة.

وعدّدت أسماء لضحايا وهم أمير عبد الله شربجي (25 عاماً) ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً) ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاماً) وموسى خالد جيارين (23 عاماً). وأفاد شهود في مدينة جنين بأن الجيش الإسرائيلي توغل بآليات عسكرية في المدينة بعد منتصف الليل، وحاصر مستشفى ابن سينا وسط المدينة حيث وقعت اشتباكات بين الجيش ومقاتلين فلسطينيين.

وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس إنه تم تجريف طرق داخلية، وإن الجيش أزال تمثالاً حديدياً لحصان وصادره. من جهة أخرى، قتلت الشرطة الإسرائيلية الاثنين، فلسطينياً طعن شرطياً من قوات حرس الحدود في القدس الشرقية المحتلة، وأصابه بجروح. headtopics.com

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