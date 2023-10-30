60 منتجاً من «ايدج» خلال معرض دبي للطيران

وستعرض «ايدج» خلال الحدث أكثر من 60 من المنتجات والحلول والخدمات المتطوّرة، تشمل الأنظمة المستقلّة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة والاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة المستمر بالتقنيات المبتكرة، ويؤكد على إمكانية التشغيل البيني لمنتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية عبر مجالات متعددة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»: «تفخر ايدج بمشاركتها مرة أخرى في معرض دبي للطيران كشريك لتكنولوجيا الدفاع. كما يؤكد وجود المجموعة هنا كشريك رسمي وعارض رئيسي على الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية والمصنّعة محلياً في قطاعات الدفاع والطيران المدني والفضاء.

وأضاف: «نتطلع إلى عرض مجموعتنا من المنتجات المبتكرة والحلول الفريدة للمرة الثالثة. وباعتباره الحدث الأبرز في مجال الطيران على مستوى العالم، يُوفر معرض دبي للطيران فرصة مثالية لـ ايدج لعرض منتجاتها وحلولها عالية الجودة في مجال الطيران، مع تركيز واضح ومستمر على الأنظمة المستقلة وغير المأهولة، والأسلحة الذكية، والحرب الإلكترونية». headtopics.com

وبالإضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، ستركز «ايدج» على الأنظمة المتطورة المستقلة وغير المأهولة، ولا سيما مجموعتها الواسعة من الذخائر الموجهة بدقّة. وسيكون لدى «ايدج» هذا العام منطقة عرض خارجية، حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة العديد من المنتجات الجديدة لأول مرة، كما سيتم عرض نظام الدفاع «سكاي نايت» وسلسلة «راش» الحالية من الذخائر الموجهة بدقة.

وستعرض «ايدج» مجموعة «QX» من الذخائر الجوالة المستقلة، والمركبة الجوية بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة «قرموشة»، والطائرة بدون طيار «جنية». وسيتم أيضاً عرض سلسلة «هنتر» من الذخائر الجوالة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار «هنتر 2-إس» المعززة بتكنولوجيا ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام منسقة ضمن أسراب. headtopics.com

وفي مجال الأسلحة الذكية، ستعرض «ايدج» مجموعة «الطارق» من الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى، ومجموعة «ديزرت ستينغ» من الأسلحة الانزلاقية الموجهة بدقة جو-أرض، ومجموعة أدوات التوجيه «ثندر».

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