«الفجيرة الوطني» يشارك في «آني» للمدفوعات الفورية

أكد بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منصة «آني» Aani للمدفوعات الفورية، والتي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات هذا الأسبوع، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات المركزي.

وتتيح منصة «آني» لبنك الفجيرة الوطني، إمكانية تقديم تجربة دفع رقمية محسنة لعملائه من الأفراد والشركات والحكومات، إضافة إلى معالجة المعاملات من حساب إلى حساب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن في غضون ثوان، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

ومن بين أبرز مزايا «آني» هي قدرة العملاء على التحويل الفوري للأموال باستخدام رقم هاتف المستلم فقط، لإرسال وطلب المال، وتقسيم الفواتير. وسيكون بإمكانهم الدفع نقداً باستخدام رموز كيو آر، وسيتم طرح المزيد من المزايا التي تشمل الخصم المباشر في الوقت الفعلي، والشيكات الإلكترونية في المستقبل القريب. headtopics.com

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تتوافق آني مع اثنين من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لبنك الفجيرة الوطني، وهما التبسيط المستمر، وتعزيز التجربة المصرفية لجميع عملائنا، ورقمنة عملياتنا حيث يؤدي ذلك إلى تحسين السرعة والأمان والراحة. إننا ندعم مصرف الإمارات المركزي في تقديم آني، ونشجع عملاءنا على البدء في استخدام هذه المنصة في أقرب وقت ممكن».

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